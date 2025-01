Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.01.25

Eschwege (ots)

Ast gegen Auto gefallen

Um 16:40 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 54-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit seinem Pkw die B 27 in Richtung Witzenhausen. In der der Gemarkung von Oberrieden fiel durch den starken Wind ein dickerer Ast direkt vor den Pkw auf die Bundesstraße, wodurch das Auto im Frontbereich beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Telefonmast gegen Baum gefallen

Um 18:14 Uhr befuhr gestern Abend eine 84-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw die L 3424 zwischen Langenhain und Röhrda. Durch den starken Wind stürzte ein Telefonmast auf die Straße und gegen die Fahrzeugfront, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Die örtliche Feuerwehr beseitigte den Mast von der Straße, der im unteren Bereich faul war. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Diebstahl einer Geldbörse

Um 10:15 Uhr wurde am gestrigen Montag einer 76-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal die Geldbörse entwendet, als sie im Aldi-Markt in der Niederhoner Straße in Eschwege einkaufen war. Das Portmonee wurde ihr aus der Handtasche entwendet, die sie am Körper trug. Im Kassenbereich bemerkte sie, dass die Tasche geöffnet war und das Portmonee fehlte. In diesem befanden sich neben Ausweisdokumenten noch Bargeld. Der Gesamtschaden wird mit ca. 350 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250

Körperverletzung

Um 15:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Eschwege zu einer Körperverletzung zwischen einem 41-Jährigen und einem 39-Jährigen, beide aus der Gemeinde Meinhard. Bei der Auseinandersetzung schlug der 41-Jährige den 39-Jährigen zweimal ins Gesicht und sprühte diesem anschließend noch Pfefferspray ins Gesicht. Danach flüchtete der 41-Jährige vom Tatort, kehrte kurz darauf aber zurück. Nach den polizeilichen Maßnahmen sowie einer Blutentnahme wurde er wieder entlassen.

Polizei Sontra

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 00:20 Uhr wurde vergangene Nacht ein 44-Jähriger aus Lippstadt mit einem Pkw auf der B 27 in der Gemarkung von Wichmannshausen durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte fuhr er unter dem Einfluss von Kokain und Amphetamin, wie ein durchgeführter Test bestätigte. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen, das Kennzeichen entsprechend manipuliert, so dass noch ein Verfahren wegen Kennzeichenmissbrauch und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wurde. Die Weiterfahrt wurde zudem untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Einparken

Um 20:00 Uhr beabsichtigte gestern Abend ein 58-Jähriger aus Dömitz mit einer Sattelzugmaschine auf dem Gelände des Rasthofs in Hessisch Lichtenau einzuparken. Dabei touchierte er den Auflieger einer dort geparkten Sattelzugmaschine, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Unfallflucht

Über das vergangene Wochenende ereignete sich eine Unfallflucht in der Straße "Am Mühlenberg" in Hessisch Lichtenau. In diesem Zeitraum fuhr ein noch unbekannter Fahrer rückwärts gegen die Eingangstür des Gebäudes einer Digitaldruckerei. Dabei wurde sowohl die Tür, als auch das Fahrzeug beschädigt, worauf rote Glassplitter im Bereich der Tür hindeuten. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Einparken

Um 12:04 Uhr beabsichtigte gestern Mittag eine 81-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw in der Straße "Am Johannisberg" in Witzenhausen in eine Parklücke einzuparken. Dabei beschädigte sie mit ihrem Auto einen dort geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 1300 EUR entstand.

Sachbeschädigung

Um 03:34 Uhr wurden vergangene Nacht vier Jugendliche gesehen, die im Bereich der Wickfeldtstraße in Witzenhausen an der dortigen Bushaltestelle zündeten. Wie sich herausstellte wurde der dort aufgestellte Mülleimer durch die Gruppe angezündet. Das Feuer konnte durch einen Zeugen noch gelöscht werden. Bei Erblicken des Zeugen flüchtete die Gruppe in Richtung der Steinstraße. Die Jugendlichen sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt und ca. 150 groß sein. Sie sprachen Deutsch und waren von mitteleuropäischen Aussehen. Am Mülleimer entstand geringer Sachschaden. Hinweise: 05542/93040.

