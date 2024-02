Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wiederholte Körperverletzung endet im Polizeigewahrsam

Unkel, Linzer Straße (ots)

Am Freitag, den 02.02.2024 kam es gegen 21 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Wohnheim in Unkel. Im Rahmen eines Streites zwischen zwei Bewohnern kam es zu einer Körperverletzung wobei der Geschädigte leicht verletzt wurde. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die beiden Beteiligten in dem Wohnheim räumlich getrennt. Rund eine Stunde später kam es erneut zur einer Auseinandersetzung in der der Geschädigte von dem Beschuldigten getreten wurde. Der Beschuldigte wurde daraufhin dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell