Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkr. Rottweil) Flugzeugabsturz - Pilot leicht verletzt (21.04.2025)

Deißlingen (ots)

Am Montag gegen 14.10 Uhr ist dem Polizeipräsidium Konstanz der Absturz eines einmotorigen Flugzeuges an der Abfahrt der B27 zur B523 gemeldet worden. Vermutlich aufgrund einer technischen Ursache stürzte die Maschine südlich des Gewerbegebietes Mittelhardt ab und kam auf einer Wiese zum Stehen. Der 60-jährige Pilot konnte sich mit leichten Verletzungen selbst aus der Maschine befreien. Die Feuerwehr Deißlingen befand sich mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. An der Maschine entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 EUR. Die Abfahrt der B27 zur B523 musste aufgrund des Flugunfalls für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell