Müllheim: Polizei sucht mutmaßlichen Unfallbeteiligten eines Verkehrsunfalles

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht einen mutmaßlichen Unfallbeteiligten eines Verkehrsunfalles, welcher sich zwischen Lörrach und Müllheim ereignet habe könnte.

Am Mittwoch, 16.10.2024, gegen 12.45 Uhr, stellte man auf dem Betriebshof einer Firma in Lörrach eine Beschädigung an einem Tieflader fest und informierte die Polizei. Der Tieflader sei hinten rechts beschädigt. Der Fahrer des Sattelzuges habe keinen Unfall bemerkt, daher kann ein möglicher Unfallort noch die Unfallzeit eingegrenzt werden. Hier ist lediglich die Wegstrecke des Sattelzuges bekannt. Gegen 07.15 Uhr fuhr der Sattelzug über die Gretherstraße / Haagener Straße zu einer Baustelle in der Wintersbuckstraße. Danach fuhr der Sattelzug über die Autobahn A 98 und A 5 nach Müllheim zu einer Kaserne und wieder zurück nach Lörrach, wo man gegen 12.45 Uhr die Beschädigung feststellte. Das Spurenbild deute darauf hin, dass vielleicht ein Kontakt mit einem anderen Lkw stattgefunden haben könnte. Der Sachschaden an dem Tieflader wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht nun den anderen Unfallbeteiligten, beziehungsweise Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem anderen Unfallbeteiligten machen können.

