POL-KN: (Konstanz) Hoher Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung Europastraße/Grenzbachstraße - Audi-Fahrer missachtet Rotlicht (20.04.2025)

Hoher Blechschaden ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Europastraße/Grenzbachstraße am Sonntagnachmittag entstanden. Ein 22-jähriger Audi-Fahrer war auf der Europastraße von der Schweizer Grenze kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Grenzbachstraße übersah er, dass die Ampel für ihn Rotlicht zeigte und kollidierte auf der Kreuzung mit einem entgegenkommenden, bei grüner Ampel nach links auf die Grenzbachstraße abbiegenden VW Golf eines 48-Jährigen. Der Audi prallte seitlich frontal in den VW, an dem dabei ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Den Schaden am Audi A3 schätzte die Polizei auf rund 12.000 Euro.

