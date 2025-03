Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter-Fahrer mit ungültigem Versicherungskennzeichen

Grünstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12./13.03.25) kontrollierten Polizeibeamte der PI Grünstadt gegen 01:10 Uhr den Fahrer eines E-Scooters. Anlass für die Kontrolle war, dass das an dem E-Scooter angebrachte Versicherungskennzeichen ungültig war. Während der Kontrolle konnten die Polizisten bei dem 22 Jahre alten Fahrer Auffälligkeiten feststellen, die mit einem vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum hindeuten. In freiwillige Tests, insbesondere einen Schnelltest auf Urinbasis, willigte der junge Mann nicht ein, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, ob und in welcher Konzentration Betäubungsmittelwirkstoffe im Blut nachgewiesen werden können und damit, ob eine Verkehrsordnungswidrigkeit vorliegt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell