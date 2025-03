Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der BAB6

Ruchheim (ots)

Am heutigen Donnerstag, gegen 08:40 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall auf der BAB6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern kurz vor der Anschlussstelle Grünstadt gemeldet. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten die vier beteiligten Fahrzeuge miteinander sowie teilweise mit der rechten Leitplanke. Verletzt wurden nach aktuellem Kenntnisstand drei Personen leicht. Es wird von einem fünfstelligen Sachschaden ausgegangen. Zur Unfallaufnahme wurden zwei der drei Fahrstreifen voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in beiden Richtungen.

