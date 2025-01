Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

FFW Fredenbeck: Feuerwehreinsätze in der Samtgemeinde Fredenbeck aufgrund der Wetterlage

Samtgemeinde Fredenbeck (ots)

Am heutigen Montagabend kam es aufgrund der aktuellen Wetterlage zu mehreren Feuerwehreinsätzen in der Samtgemeinde Fredenbeck. Starke Windböen führten zu umgestürzten Bäumen, was zu mehreren Einsätzen der örtlichen Feuerwehren führte.

Bereits um 18:00 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Wedel zu einem Hilfeleistungseinsatz mit dem Stichwort "Baum auf Straße" alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Baum auf ein Auto gestürzt war. Der Fahrzeuginsasse blieb augenscheinlich unverletzt.

Kurz darauf, um 18:26 Uhr, rückte die Ortsfeuerwehr Helmste aus, ebenfalls zu einem Einsatz wegen eines Baumes auf der Straße. Um 18:31 Uhr wurde dann auch die Ortsfeuerwehr Deinste zu einem ähnlichen Einsatz alarmiert.

In allen Fällen konnte durch die Feuerwehren schnell und professionell der Schaden beseitigt und die Straßen wieder freigegeben werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

