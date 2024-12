Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zigarettenautomat gesprengt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.12.2024, gegen 00.20 Uhr, sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Dr. Peter-Willmann-Allee. Die Detonation wurde von Beamten des naheliegenden Polizeireviers wahrgenommen, welche sofort die Örtlichkeit aufsuchten. Durch die Sprengung wurde der Zigarettenautomat total zerstört. Ein Zeuge will nach der Sprengung drei bis vier Männer wahrgenommen haben, welche im Umfeld des Automaten Gegenstände aufnahmen und danach zu Fuß flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Unterstützung der Bundespolizei verlief erfolglos. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

Bereits in der Nacht von Sonntag, 17.11.2024 auf Montag, 18.11.2024, versuchten Unbekannte den Zigarettenautomaten aufzubrechen (wir berichteten).

