Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu Rheinfelden: Frontalkollision von zwei Pkw auf Kreisstraße - zwei Schwerverletzte

60-jährige Fahrerin war ein Mann

Freiburg (ots)

Bei der 60-jährigen Fahrerin handelte es sich um einen 60-jährigen Fahrer.

Ursprungsmeldung:

Am Montag, 02.12.2024, gegen 17.15 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 6336 zu einer Frontalkollision von zwei Pkws. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt. Eine 87-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Kreisstraße von Minseln kommend in Richtung Nordschwaben, als sie wohl in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einer entgegenkommenden 60-jährigen Pkw-Fahrerin kollidierte. Durch die Wucht der Kollision wurde der Pkw der 60-Jährigen in ein Waldstück abgewiesen. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Kreisstraße gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell