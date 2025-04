POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) 18-Jährige prallt mit Dacia gegen eine Mauer und erfasst in der Folge entgegenkommende Radlerin - 21-Jährige schwer verletzt (19.04.2025)

Reichenau (ots) - Bei einem Unfall auf dem Bodenseeradweg sind am Samstagnachmittag zwei Radfahrerinnen zusammengestoßen. Eine 28-Jährige fuhr mit einem Pedelec in Richtung Konstanz. Dabei kam sie mit ihrem Rad über die durchgezogene Fahrbahnmarkierung und kollidierte in der Folge mit einer entgegenkommenden ...

mehr