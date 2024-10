Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/B535: Totalschaden nach Kollision mit Leitplanke - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/B535 (ots)

Am Freitagabend kollidierte auf der B 535 kurz vor der Abfahrt Brühl/Rohrhof in Fahrtrichtung Mannheim ein BMW mit einer Leitplanke.

Ein 20-jähriger Autofahrer war gegen 22:30 Uhr mit vier weiteren Insassen auf der Straße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einem Kurvenbereich gegen eine Leitplanke prallte. Ersten Ermittlungen zur Folge ist der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, als er alleinbeteiligt einen Unfall verursachte.

Anschließend haben sich eine 17-jährige und 18-jährige Insassin selbstständig in ein nahegelegenes Krankenhaus begeben, da diese durch den Aufprall verletzt wurden. Der Fahrer sowie die beiden weiteren Insassen blieben unverletzt. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Der 20-Jährige muss sich unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden, sofern sie sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen mitteilen können und/oder sie gegebenenfalls durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell