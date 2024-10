Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter attackiert Autoinsassen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Sonntag fuhr um kurz nach 1 Uhr in der Nacht ein 32-Jähriger mit einem BMW aus der Tiefgarage am Marktplatz im Quadrat G 1. Plötzlich näherte sich ein Unbekannter dem Fahrzeug und schlug ohne ersichtlichen Grund die Beifahrerscheibe ein. Anschließend sprühte der Mann Pfefferspray ins Innere des Autos und stach mutmaßlich mit einem Messer auf den 24-jährigen Beifahrer ein. Zum Glück wurde der Mann nach derzeitigem Kenntnisstand durch den Angriff nur leicht verletzt. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer erlitt durch das Pfefferspray eine Reizung der Augen und der Atemwege. Nachdem er sich vom Schock des heimtückischen Angriffs erholen konnte, beschleunigte er das Auto und verhinderte so weitere Attacken. Das Polizeirevier Mannheim-innenstadt ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und zum Tatmotiv.

Der tatverdächtige Angreifer wird als ungefähr 30 Jahre alt beschrieben. Er hatten eine schwarze Oberbekleidung an. Der Mann trug als Frisur einen Boxerschnitt. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er dem nordafrikanischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/ 1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell