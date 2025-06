Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Vorfahrtsverletzung fordert zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.06.2025, gegen 15:15 Uhr ereignete sich in Wehr an der Einmündung L 155 in die B518 ein Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger VW-Fahrer wollte von Wehr her kommen in Richtung Schopfheim in die B518 einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von Schopfheim kommenden 58-jährigen Rover- Fahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich und blieben anschließend an der Leitplanke stehen. Durch den Unfall wurden beide Fahrer verletzt und mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 30.000 EUR. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr mit drei Fahrzeugen vor Ort. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme halbseitig gesperrt werden.

