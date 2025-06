Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Feuerwehreinsatz - Plastikschüssel auf Herd verbrannt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.06.2025, kurz nach 07.00 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Hecker-Straße mitgeteilt. Vor Ort konnte eine brennende Plastikschüssel auf einem eingeschalteten Herd festgestellt werden. Es sei lediglich ein Schaden an der Herdplatte entstanden. Die Bewohnerin vermutet, dass sie beim Verlassen der Küche unbeabsichtigt an einen Drehknopf des Herdes kam und diesen somit einschaltete. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell