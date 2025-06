Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall zwischen Pkw und Fußgänger - Fußgänger gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.06.2025, gegen 13.30 Uhr, soll es in der Friedrichstraße zu einem Unfall zwischen eine schwarzen VW Tiguan und einem Fußgänger gekommen sein. Gemäß eigenen Angaben der 39-jährigen Fahrerin des Tiguan wollte sie in Höhe der Hausnummer 89 rückwärts von einem Grundstück in die Friedrichstraße einfahren. Dabei sei es zu einem Kontakt / Zusammenstoß mit einem Fußgänger gekommen, welcher sich auf dem Gehweg befand und ein Fahrrad schob. An dem VW Tiguan sei am Heck ein Sachschaden von etwa 1.000 entstanden. Der Fußgänger wäre weitergelaufen. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht nun den Fußgänger. Er wird wie folgt beschrieben: zwischen 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, braune, kurze Haare, Kinnbart, Tätowierung am Unterarm, dunkel gekleidet. Auf dem Fahrrad, welches der Mann schob, sein ein junges Mädchen mit blonden Haaren gesessen. Auch sei der Mann von einer blonden Frau auf einem E-Scooter begleitet worden. Der Mann möge sich bitte mit dem Polizeirevier in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche Hinweise zu dem Mann geben können.

