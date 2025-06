Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - Essen auf Herd vergessen

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Dienstag, 03.06.2025, gegen 17.45 Uhr, ein aktiver Rauchmelder und Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße in Weil am Rhein mitgeteilt. Die Wohnungstür musste von der Feuerwehr geöffnet werden. Während eines kurzen Schläfchens vergaß die Bewohnerin wohl ihr Essen auf dem eingeschalteten Herd. Es sei kein Sachschaden entstanden. Die mittlerweile wache Bewohnerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und verblieb in ihrer Wohnung. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug im Einsatz.

