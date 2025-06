Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallstadt: Verkehrsunfall in der Basler Straße - Zeugen gesucht

Am Dienstagmorgen, 03.06.2025, ereignete sich gegen 07:50 Uhr eine Kollision zwischen zwei Autos in einer Kurve der Basler Straße, unweit der Bahnüberführung in Schallstadt-Wolfenweiler.

Ein 64-jähriger Fahrer eines grauen Mercedes-Benz C220 soll von Scherzingen her kommend aus der Basler Straße nach links in die Mengener Straße abgebogen sein. Eine 41-Jährige Frau sei zu diesem Zeitpunkt mit ihrem grünen Citroën C3 von der Lindenstraße in die Basler Straße eingefahren. Im Kurvenbereich prallten beide Fahrzeuge aufeinander.

Nach derzeitigem Sachstand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird für beide Autos auf jeweils rund 2000 EUR geschätzt.

Da der genaue Unfallhergang noch unklar ist, sucht das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761 882-4421) nun Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

