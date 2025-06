POL-FR: Freiburg:

Freiburg (ots) - Am Montag, 02.05.2025, kurz nach 18:00 Uhr befuhr ein 70-jähriger VW-Fahrer die L161 in Richtung Hohentengen als er beabsichtigte, ein vorausfahrendes Auto zu überholen. Beim Ausscheren übersieht er dabei die bereits ihn überholende 22-jährige Peugeot-Fahrerin. Es kommt zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeug in den linken Grünstreifen abgewiesen wurden. An beiden ...

