POL-FR: Hohentengen: Unfall beim Überholen

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.05.2025, kurz nach 18:00 Uhr befuhr ein 70-jähriger VW-Fahrer die L161 in Richtung Hohentengen als er beabsichtigte, ein vorausfahrendes Auto zu überholen. Beim Ausscheren übersieht er dabei die bereits ihn überholende 22-jährige Peugeot-Fahrerin. Es kommt zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeug in den linken Grünstreifen abgewiesen wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 13.000 EURO. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

