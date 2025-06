Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Fahren unter Drogeneinfluss ohne Versicherungsschutz

Freiburg (ots)

Am Montag, 02. Juni 2025, um 13:15 Uhr konnte in der Rotzler Straße in Murg, ein Elektrokleinstfahrzeug (eScooter) festgestellt werden. Aufgrund eines Versicherungskennzeichens des Vorjahres, wurde der Fahrer angehalten. Im Rahmen der Kontrolle konnte beim 40-Jährigen eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft vorgelegt. Da der eScooter auf eine andere Person registriert war, droht dieser ebenfalls eine Anzeige.

