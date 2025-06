POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht

Freiburg (ots) - Am Samstag, 31.05.2025, führte die Polizei gezielte Motorradkontrollen im Landkreis Lörrach durch. Die Kontrollen sind Teil einer Konzeption, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen. An mehreren Kontrollstellen an der Bundesstraße 317, an der ...

mehr