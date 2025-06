Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Gleich zwei Unfälle auf Kreuzung Bundesstraße 73/Thuner Straße in Stade , Einbrecher in Buxtehuder Wohnhaus

Stade (ots)

1. Gleich zwei Unfälle auf Kreuzung Bundesstraße 73/Thuner Straße in Stade

Am gestrigen Sonntag, den 01.06. kam es auf der Kreuzung Bundesstraße 73 - Thuner Straße in Stade gleich zu zwei Unfällen.

Am frühen Morgen gegen 08:30 h war dort ein zunächst unbekannter Autofahrer mit einem schwarzen Mercedes auf der B73 in Richtung Hamburger unterwegs.

An der Kreuzung Thuner Straße hatte er dann versucht, nach links abzubiegen. Hierbei kam er von der Straße ab und fuhr gegen die dortige Ampelanlage. Alle drei Autoinsassen verließen das Fahrzeug und flüchteten von der Unfallstelle.

Nach Zeugenaussagen und im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndung konnten alle drei Personen ermittelt werden. Bei dem Fahrer handelte es danach sich um einen 17-jährigen Stader, der mit dem Auto ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen unterwegs gewesen war. Seine 15-jährige Mitfahrerin aus Stade wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der zweite ebenfalls 15-jährige Mitfahrer aus Stade bleib unverletzt.

Der 2. Zug der Feuerwehr Stade rückte an der Einsatzstelle an und übernahm die Sicherung des Unfallfahrzeug und der Ampelanlage.

Der Mercedes wurde bei dem Unfall total beschädigt und auch die Ampelanlage trug erhebliche Schäden davon. Der angerichtete Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Körperverletzung, Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis. Fahren unter Drogen am Steuer und unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeuges ermittelt.

Gegen 15:15 h kam es an derselben Kreuzung dann zu einem zweiten Unfall, bei dem vier Autoinsassen verletzt wurden.

Zu der Zeit fuhr ein 94-jähriger Stader mit seinem VW auf der Thuner Straße aus Richtung Barger Weg kommend in Richtung B73. Im Kreuzungsbereich übersah er dann offenbar den von links kommenden 53-jährigen Fahrerin eines BMW aus Bremervörde und beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen.

Bei dem Unfall wurden alle vier Insassen in den beiden Autos leicht verletzt und nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Beide Autos wurden bei dem Unfall schwer beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 18:000 Euro geschätzt.

Feuerwehrleute des 2. Zuges der Ortswehr Stade rückten an der Unfallstelle an und übernahmen die Sicherung der Unfallfahrzeuge und unterstützen den Rettungsdienst und die Polizei.

2. Einbrecher in Buxtehuder Wohnhaus

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Freitag, den 30.05. auf Samstag, den 31.05. in Buxtehude in der Straße "Am Klöterbusch" nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und haben dieses nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

