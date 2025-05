Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Vatertag im Landkreis Stade bisher eher ruhig verlaufen

Stade (ots)

Der heutige Vatertag ist an den verschiedenen Veranstaltungsorten im Landkreis Stade aus polizeilicher Sicht und Aus Sicht des Rettungsdienstes bisher eher ruhig verlaufen.

An den Hotspots Lühe-Anleger, Bassenfleth Strand, Brobergen und Gräpel an der Oste sowie bei der Schlagerparade in Griemshorst brauchten die eingesetzten Polizeikräfte aus den verschiedenen Dienststellen im Landkreis Stade, der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Stade sowie der Bereitschaftspolizei aus Lüneburg bisher nicht eingreifen.

Neben einigen alkoholbedingten Ausfällen bei den vorwiegend jungen Vatertagstouristen kam es bisher nur zu einigen Sachbeschädigungen und Körperverletzungen.

Der Rettungsdienst war bisher ebenfalls bisher nur zweimal gefordert und musste Pateienten alkoholbedingt versorgen und ins Krankenhaus transportieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell