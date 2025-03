Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbrüche in Firmentransporter und anschließendem Auffinden des Täterfahrzeuges

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 20.03.2025 auf den 21.03.2025 ist es im Stadtgebiet Delmenhorst zu insgesamt sechs Einbrüchen in Firmentransporter gekommen. Die jeweiligen Tatorte befanden sich in der Groninger Straße, der Grundigstraße, der Wildeshauser Straße, der Lessingstraße sowie der Dwoberger Straße. Alle Transporter waren verschlossen abgestellt und wurden auf unterschiedliche Weise angegangen. Die Zielrichtung der Täterschaft war das in den Fahrzeugen befindliche Werkzeug. In einem Werkzeugkoffer hatte der entsprechende Geschädigte zuvor ein kleines Ortungsgerät platziert. Der Werkzeugkoffer konnte so im Stadtgebiet Essen geortet und anschließend durch dortige Polizeikräfte in einem Transporter lokalisiert werden. Durch die Polizei wurde bei dem zuständigen Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für den Transporter erwirkt, der im weiteren Verlauf geöffnet wurde. In dem Transporter ist eine Vielzahl von Werkzeugen und originalverpackten Kleidungsstücken aufgefunden worden. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

