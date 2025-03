Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Gefährdung des Straßenverkehrs durch riskanten Überholvorgang

Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am 21.03.2025, gegen 13:30 Uhr, hat ein schwarzer BMW M5 die Stedinger Straße in Delmenhorst in Fahrtrichtung stadteinwärts befahren. Hier überholte der/die Fahrer(in) des BMW mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit eine Fahrzeugkolonne bestehend aus zwei Fahrzeugen. Der entgegenkommende Lkw musste eine Vollbremsung durchführen und entsprechend ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Lkw kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der/die BMW Fahrer(in) entfernte sich unerkannt vom Ereignisort. Aufgrund der Gefahrensituation für diverse Verkehrsteilnehmer wurde von einer Polizei eine Straftat "Gefährdung des Straßenverkehrs" gegen den/die unbekannte(n) Fahrer(in) des Pkw eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

