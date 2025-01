Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: räuberische Erpressung, Handy und Geldbörse erbeutet

Wissen (ots)

Am 27.01.2025 kam es zwischen 13:10 Uhr und 13:30 Uhr in der Gerichtsstraße in Höhe des Normamarktes zu einer angezeigten räuberischen Erpressung. Der Geschädigte wurde dort von zwei männlichen Tätern angesprochen und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Handy und Geldbörse genötigt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 Ca. 165cm groß, dünn, ca. 30-35 Jahre alt, dunkler Teint, keinen Bart, bekleidet mit schwarzer Winterjacke und einer Baseballkappe

Täter 2

Ca. 170 cm groß, ebenfalls dünn, ca. 30-35 Jahre alt, dunkler Teint, dunkler Vollbart, bekleidet mit einer Winterjacke mit auffälliger Farbe (eine Seite vorne ganz weiß, eine Seite ganz schwarz), schwarze Kapuze an der Jacke und weißen Sneaker.

Nach der Tat flüchteten die Täter durch die Gerichtsstraße in Richtung Oststraße.

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell