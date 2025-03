Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: POL-HB: Nr.: 0178 --Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss-- Bezug nach Harpstedt, LK Oldenburg

Delmenhorst (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, Autobahnzubringer Hemelingen Zeit: 19.03.2025 - 20.03.2025 Zum Thema "Alkohol, Drogen und Medikamente im Straßenverkehr" führten Einsatzkräfte der Polizei Bremen mit Unterstützung angehender Polizistinnen und Polizisten, dem Zoll, dem Technischen Hilfswerk (THW) sowie Mitarbeitende der Landeshauptkasse Bremen am Mittwoch und Donnerstag Verkehrskontrollen in Hemelingen durch. Ziel des Einsatzes war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen sowie drogen- und alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen.

An beiden Tagen wurden insgesamt 305 Fahrzeuge und 361 Personen kontrolliert. Dabei kam es zu 18 Blutentnahmen wegen des Verdachts auf Drogen-, Alkohol- oder Medikamentenkonsum am Steuer. Zudem wurden diverse Straftaten festgestellt, darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und neun Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis.

Am Donnerstag versuchte ein Autofahrer, sich der Kontrolle zu entziehen. Er flüchtete zunächst auf den Autobahnzubringer Hemelingen über die Bundesautobahn 1 in Richtung Osnabrück. Hierbei verursachte er durch eine riskante und rücksichtslose Fahrweise mehrere Verkehrsunfälle, bei der andere Fahrzeuge beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. In Harpstedt parkte der 24 Jahre alte Mann seinen Wagen und flüchtete zu Fuß. In einem naheliegenden Waldstück wurde er von zivilen Einsatzkräften der Polizei Bremen gestellt und festgenommen. Im Wald fanden die Polizistinnen und Polizisten zwei prall gefüllte Tüten mit vermutlich Cannabis und Medikamenten. Zudem wurde Bargeld beschlagnahmt. Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Cannabis, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Es stellte sich zudem heraus, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung durch die Einsatzkräfte der Polizei Niedersachsen wurde Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich sowie weitere Drogen und scharfe Munition beschlagnahmt. Der 24-jährige Niedersachse wurde in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Ergebnisse der aktuellen Kontrollen zeigen, wie wichtig diese Großkontrollen sind. Hauptunfallursache für viele Verkehrsunfälle ist die Beeinträchtigung durch psychoaktive Substanzen wie Alkohol, Drogen und bestimmte Medikamente. Wer unter dem Einfluss von Drogen wie Cannabis, Heroin, Morphin, Kokain, Amphetamin oder Ecstasy ein Fahrzeug führt, begeht bereits ohne erkennbare Fahrfehler eine Ordnungswidrigkeit (§ 24a StVG). Hier drohen Geldbußen bis zu 1.500 Euro und ein Fahrverbot von bis zu drei Monaten. Kommen drogenbedingte Fahrfehler, eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder sogar ein Verkehrsunfall hinzu, handelt es sich um eine Straftat (§ 316 StGB: Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe, § 315c StGB: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe). Der Drogenkonsum kann bei einer Verkehrskontrolle vor Ort innerhalb kürzester Zeit mit Vortestgeräten zuverlässig im Schweiß, Speichel oder Urin festgestellt werden. Die Polizei Bremen wird auch in Zukunft solche angelegten Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell