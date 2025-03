Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnkommissariat Ahlhorn: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht mehrere Beinaheunfälle

Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag wurde um kurz vor 23 Uhr durch einen Zeugen das auffällige Fahrverhalten eines Pkw`s gemeldet. Von Elsfleth kommend fuhr der Pkw auf der B 212 in Fahrtrichtung Autobahn 28. Hier soll der Pkw mehrere gefährliche Fahrmanöver verursacht haben. Beim Weiterfahren auf der Autobahn konnte das Fahrverhalten des 20-Jährigen Fahrers durch einen nachfolgende Funkstreifenwagen noch kurz auf der A 28 und dann auf der A 1 beobachtet werden. Der 20-Jährige aus Bremen überschritt die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten und fuhr in deutlicher Schlangenlinie. Auch hier bestand mehrfach die Gefahr, dass er mit den Schutzplanken oder mit anderen Fahrzeugen kollidiert. Anhaltesignale des Funkstreifenwagens wurden durch den Fahrzeugführer missachtet. Erst im Bereich der Gemeinde Stuhr / Brinkum konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Der Fahrzeugführer versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte kurz darauf jedoch festgenommen werden. Bei dem 20-Jährigen aus Bremen wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Bremer wurden Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Missachten von Anhaltezeichen eingeleitet. Die 20-Jährige Fahrzeughalterin, die sich mit im Fahrzeug befand, war zum Zeitpunkt der Fahrt nüchtern und im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei bittet gefährdete Verkehrsteilnehmer oder Zeugen sich telefonisch unter 04435-93160 zu melden.

