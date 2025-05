Ulm (ots) - Am Freitag, gegen 17.00 Uhr, meldeten mehrere Zeugen der Polizei einen Mann, der in Göppingen in der Lorcher Straße im Bereich einer Tankstelle wohl mit einer Pistole mehrfach in Luft geschossen habe. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte in Richtung Öchslinstraße. Im Rahmen der sofort ...

mehr