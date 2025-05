Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zunächst Unbekannter schießt am Freitag in Göppingen wohl mit Pistole in die Luft

18-jähriger stellt sich am frühen Samstagmorgen der Polizei

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 17.00 Uhr, meldeten mehrere Zeugen der Polizei einen Mann, der in Göppingen in der Lorcher Straße im Bereich einer Tankstelle wohl mit einer Pistole mehrfach in Luft geschossen habe. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte in Richtung Öchslinstraße.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung suchten starke Polizeikräfte nach dem Mann. Das Polizeipräsidium Ulm wurde hierbei auch von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt.

Der Unbekannte konnte im Rahmen der Fahndung jedoch nicht angetroffen werden. Bei der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen im Bereich der Lorcher Straße konnten zwei Patronenhülsen aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich mutmaßlich um Munition einer Schreckschusswaffe.

Am Samstagmorgen, gegen 05.15 Uhr, erschien ein 18-jähriger Mann beim Polizeirevier Göppingen. Dieser gab hierbei an, mit einer Pistole im Bereich der Tankstelle am Freitag geschossen zu haben. Dieser konnte auch aufgrund von erhobenen Videoaufzeichnungen von den Polizisten eindeutig als mutmaßlicher Schütze identifiziert werden. Da bei dem Mann die Pistole nicht aufgefunden werden konnte, wurde durch den zuständigen Richter beim Amtsgericht Göppingen eine Durchsuchung der Wohnung des Mannes angeordnet.

Die Waffe konnte hierbei jedoch nicht aufgefunden werden. Da sich der 18-Jährige mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Klink verbracht.

Ein Zusammenhang der Schussabgabe mit Konflikten von kriminellen Gruppen im Großraum Stuttgart kann nach derzeitigen Erkenntnissen ausgeschlossen werden.

Das Polizeirevier Göppingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

