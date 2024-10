Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ein versuchter und ein vollendeter Einbruch in Arztpraxen

Wegberg (ots)

Einbrecher brachen zwischen dem 25. September (Mittwoch), 13 Uhr, und dem 30. September (Montag), 07.45 Uhr, in eine an der Birkenallee gelegene Arztpraxis ein und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. In der Beecker Straße gelang es den Tätern nicht, in eine dort ansässige Praxis einzudringen. Hier lag der Tatzeitraum zwischen Freitag (27. September), 13.30 Uhr, und Montag (30. September), 07.30 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell