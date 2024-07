Feuerwehr München

FW-M: Brand einer Elektroanlage (Maxvorstadt)

München (ots)

Samstag, 13. Juli 2024, 20.35 Uhr

Josephsplatz

Ein Wohn- und Geschäftshaus ist nach einem Feuer in einer Elektroanlage von den Stadtwerken vom Stromnetz genommen worden. Die Elektroverteilung ist komplett zerstört.

Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner bemerkten eine leichte Rauchentwicklung und Brandgeruch in ihrem Wohnhaus. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Rauchentwicklung bereits im Treppenraum. Als ein Angriffstrupp in den Keller ging, konnte er eine zunehmende Rauchentwicklung und Rußbildung an der Türe zur Elektroverteilung feststellen.

Die Einsatzkräfte verschafften sich einen Zugang zu dem Raum und fanden einen völlig abgebrannte Elektroverteilung vor. Das Feuer war bereits erloschen. Während die Feuerwehrleute eine Entrauchung des Gebäudes vorbereiteten, wurden die Stadtwerke vom Einsatzleiter zur Einsatzstelle angefordert. Der Brandrauch wurde mit mehreren Lüftern über die Tiefgaragenausfahrt aus dem Gebäude gedrückt. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke konnte im Anschluss die Räumlichkeiten kontrollieren. Das gesamte Gebäude musste aufgrund einer weiteren Brandgefahr vom Stromnetz getrennt werden.

Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten in ihre Wohnungen für die Nacht zurückkehren, werden sich aber vermutlich um anderweitige Unterkünfte bemühen, bis die Stromversorgung wieder hergestellt ist. Die Arztpraxen, die sich im Gebäude befinden, werden von der Polizei kontaktiert.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei klärt die Brandursache.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell