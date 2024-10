Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnanhänger

Heinsberg-Randerath (ots)

Unbekannte Personen verschafften sich zwischen dem 28. September (Samstag), 23 Uhr, und dem 30. September (Montag), 06.40 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Wohnanhänger, der in der Himmericher Straße abgestellt war. Aus dem Anhänger erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen zwei Laptops sowie einen Drucker. Ein Sprinter, der in der Nacht von Sonntag auf Montag ebenfalls an der Tatörtlichkeit entwendet wurde, konnte im Rahmen erster Ermittlungen in Erkelenz aufgefunden und sichergestellt werden. Die weiteren Untersuchungen in diesem Fall übernahm die zuständige Kriminalpolizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell