Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Diebstahl mit Waffen - Polizei fahndet mit Lichtbild nach Ladendieb

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 12. März 2024, 11:30 Uhr

Nach dem Diebstahl eines Kleidungsstückes im März dieses Jahres in einem Bekleidungsgeschäft an der Berliner Allee konnte der unbekannte Täter von einem Ladendetektiv zunächst gestellt werden. Als der Unbekannte jedoch einen waffenähnlichen Gegenstand zeigte, ließ der Sicherheitsangestellte von dem Dieb ab. Der Ladendieb flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Die Polizei Düsseldorf fahndet nun mit einem Lichtbild im Fahndungsportal NRW nach dem Tatverdächtigen und fragt: "Wer kennt diesen Mann oder kann Hinweise zu dessen Identität oder seinem Aufenthaltsort geben?"

Lichtbild siehe hier: https://polizei.nrw/fahndung/144121

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 33 unter der Rufnummer 0211 870 0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell