Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Dormagen - A 57 in Richtung Nimwegen - Tödlicher Motorradunfall - 36-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Dormagen - A 57 in Richtung Nimwegen - Tödlicher Motorradunfall - 36-Jähriger stirbt im Krankenhaus - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Unfallzeit: Sonntag, 18. August 2024, 23:15 Uhr

Nach einem Motorradunfall am Sonntagabend bei Dormagen wurde ein 36-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später in einem Neusser Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. An dem Unfallgeschehen waren noch drei weitere Fahrzeuge beteiligt. Mehrere Personen mussten mit Schocks behandelt werden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Das Unfallaufnahmeteam der Kölner Polizei war vor Ort und sicherte Spuren. Erst gegen 06:00 Uhr war die Fahrbahn in Richtung Norden (Krefeld - Nimwegen) wieder komplett frei.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei benutzte zur Unfallzeit der 36-jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki den Einfädelungsfahrstreifen der Anschlussstelle Dormagen in Richtung Nimwegen. Dabei überfuhr er die Fahrstreifenbegrenzung (durchgezogene Linie) und fuhr mit hoher Geschwindigkeit sofort auf die Hauptfahrbahn. Dort kollidierte er aus bislang unklarer Ursache mit dem Citroen einer 32-Jährigen. In der Folge stürzte der 36-jährige zu Boden. Anschließend konnte ein 19-Jähriger mit seinem Mercedes nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr in die Unfallstelle sowie in einen weiteren Pkw. Der Motorradfahrer wurde unter laufender Reanimation in ein Krankenahaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell