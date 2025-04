Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand eines PKW

B9 / Bellheim (ots)

Zu einem PKW-Brand kam es am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr auf der B9, Fahrtrichtung Karlsruhe, zwischen den Anschlussstellen Bellheim-Nord und Bellheim-Süd. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der PKW des 60 Jahre alten Fahrzeugführers aus dem Raum Speyer in Brand. Die Löscharbeiten durch die Feuerwehr Bellheim sind aktuell noch im Gange, weswegen aufgrund der massiven Rauchentwicklung die B9 in den Teilbereichen Nord / Süd beidseitig komplett gesperrt werden musste. Eine Ableitung wurde eingerichtet.

