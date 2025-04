Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Ein verletzter E-Scooter-Fahrer und ein beschädigter PKW sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Morgen des 4. April 2025 in Edenkoben.

Gegen 07:40 Uhr befuhr eine 57-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Luitpoldstraße in Edenkoben in Richtung Ortsmitte und wollte nach rechts auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Hierbei übersah sie einen 15-jährigen Scooter-Fahrer, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem Gehweg fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der E-Scooter-Fahrer kam hierbei zum Sturz und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort durch Kräfte des Rettungsdienstes behandelt. Am beteiligten PKW entstand Sachschaden.

Die Polizei Edenkoben weist darauf hin, dass E-Scooter nur in zulässiger Fahrtrichtung auf den dafür vorgesehenen Verkehrsflächen geführt werden dürfen. Insbesondere das Befahren von Gehwegen ist verboten. Sollte kein Radweg vorhanden sein, müssen die E-Scooter auf der Straße benutzt werden.

Weitere Tipps der Polizei Rheinland-Pfalz zur sicheren Verkehrsteilnahme mit E-Scootern finden Sie unter dem Link: https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/verkehrspraevention/zweiradsicherheit

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell