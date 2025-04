Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Bedienstete der Polizei und des Ordnungsamtes bei Einsätzen angegriffen

Landau (ots)

Am gestrigen Freitag, den 04.04.2025, kam es gegen 13:00 Uhr in der Königstraße in Landau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 44-jährigen Mann aus Landau und Mitarbeitern eines Supermarktes. Infolge seines streithaften Verhaltens sollte dieser dem Markt verwiesen werden, und trat daraufhin in Richtung der Mitarbeiter. Kunden eilten zur Hilfe und hielten den Mann bis Eintreffen der Polizei fest. Da sich der Mann zusehends aufbrausend verhielt wurde dieser zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen in polizeilichen Gewahrsam genommen. Hierbei sprach dieser Drohungen aus und trat mit den Füßen gegen die Polizeibeamten. Der 44-jährige wird sich nun aufgrund mehrerer Straftaten - mitunter der Bedrohung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte - verantworten müssen.

Gegen 16:00 Uhr wurden Beamte der Polizei Landau und des Ordnungsamtes der Stadtverwaltung Landau zum Hauptbahnhof nach Landau gerufen. Dort weigerte sich eine Gruppe von Jugendlichen auf Aufforderung der Mitarbeiter ein Geschäft zu verlassen. Im Zuge der Durchsetzung des Hausrechts warf eine 16-jährige junge Frau eine Glasflasche auf einen der eingesetzten Polizeibeamten und traf diesen am Kopf. Der 30-jährige erlitt hierdurch Verletzungen und konnte seinen Dienst vorerst nicht fortsetzen. Aufgrund der vorliegenden Hinweise auf eine psychische Erkrankung wurde die junge Frau in eine Fachklinik verbracht. Im Zuge dieser Maßnahmen beleidigte und bespuckte die junge Frau wiederholt Mitarbeiter des Ordnungsamtes.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell