POL-PDLD: Gartenparty eskaliert

Wörth am Rhein (ots) - Am 04.04.2025 zwischen 10:40 und 11:40 Uhr wurden in Jockgrim im Bereich der Hatzenbühler Straße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Von den 80 gemessenen Fahrzeugen fuhren 14 zu schnell. Der Höchstwert lag bei 52 km/h bei erlaubten 30 km/h. Zwischen 16:45 und 17:55 Uhr wurde der Verkehr in der Ortsrandstraße in Hagenbach überwacht. ...

mehr