Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verletzte Radfahrerin

Bild-Infos

Download

Burrweiler (ots)

Gestern Mittag (03.04.2025, 17.50 Uhr), kam eine 56-jährige Radfahrerin aus noch unbekannter Ursache beim Befahren eines Feldweges von der K59 kommend in Fahrtrichtung Am Schlossberg in einem Kreuzungsbereich mit ihrem Fahrrad zu Fall. Hierbei zog sie sich Verletzungen am Kopf zu, weshalb sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An den genauen Unfallhergang konnte sie sich nicht erinnern, weshalb mögliche Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizei Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell