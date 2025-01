POL-PPWP: Drogen am Steuer, Ungeheuer!

Kaiserslautern (ots) - Der Polizei gelang es am Dienstagnachmittag, die mutmaßliche Verursacherin eines Verkehrsunfalls zu ermitteln. Ihr wird Fahrerflucht vorgeworfen. Laut Mitteilung einer 21-Jährigen war sie gegen 13 Uhr in der Albrechtstraße in Richtung Fischerstraße unterwegs. Während sich die Mitteilerin mit ihrer A-Klasse in einer Baustelle befand, fuhr ein Fiat 500 plötzlich aus der entgegengesetzten Richtung ebenfalls in die Engstelle ein. Da die Fahrspur zu ...

