Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht aufgeklärt

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei gelang es am Dienstagnachmittag, die mutmaßliche Verursacherin eines Verkehrsunfalls zu ermitteln. Ihr wird Fahrerflucht vorgeworfen. Laut Mitteilung einer 21-Jährigen war sie gegen 13 Uhr in der Albrechtstraße in Richtung Fischerstraße unterwegs. Während sich die Mitteilerin mit ihrer A-Klasse in einer Baustelle befand, fuhr ein Fiat 500 plötzlich aus der entgegengesetzten Richtung ebenfalls in die Engstelle ein. Da die Fahrspur zu eng für zwei Fahrzeuge war, stieß der Fiat gegen den hinteren Kotflügel des Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr die Fiat-Fahrerin einfach davon. Aufgrund weiterer Ermittlungen konnten die Polizeibeamten die 57-Jährige zu Hause antreffen. An dem Wagen stellten die Ordnungshüter entsprechende Schäden fest. Auf die Frau kommt nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht zu. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell