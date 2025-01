Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann stürzt von Parkdeck

Kaiserslautern (ots)

Ein 62-Jähriger ist am Mittwochmittag (22. Januar 2025) gegen 11:30 Uhr von einem Parkdeck des Einkaufszentrums in der Innenstadt gestürzt. Der Mann verstarb an der Unglücksstelle. Hinweise auf eine gewalttätige Fremdeinwirkung liegen aktuell nicht vor. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Hinweis: Wir berichten nur in Ausnahmefällen über Suizide. Wer das Gefühl hat, an einer Depression zu leiden oder sich in einer scheinbar ausweglosen Lebenssituation zu befinden, sollte nicht zögern, Hilfe anzunehmen. Für Menschen in Krisensituationen und deren Angehörige gibt es eine Reihe von Anlaufstellen, unter anderem die kostenlose Hotline der Telefonseelsorge, 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 sowie 116 123. Die Telefonseelsorge berät kostenfrei und in jeder Hinsicht anonym. Menschen islamischen Glaubens können sich an das muslimische Seelsorgetelefon wenden. Es ist ebenfalls kostenfrei und anonym rund um die Uhr unter der Rufnummer 030 443 509 821 zu erreichen. |erf

