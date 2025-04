POL-PDLD: Landau - Laubbläser und Winkelschleifer aus Fahrzeug entwendet - Zeugen gesucht

Wörth am Rhein (ots) - Am Donnerstagnachmittag übergab ein Mann einen aufgefundenen Geldbeutel an die Polizei Wörth. Der Eigentümer des Geldbeutels konnte durch die Polizei ermittelt werden. Dieser gab an, dass ihm der Geldbeutel zur Mittagszeit, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr im Bereich einer Schuhfiliale im Maximiliancenter in Wörth am Rhein gestohlen wurde. Es wurde Bargeld im hohen zweistelligen Bereich ...

