POL-PDLD: Gestohlener Geldbeutel aufgefunden - Bargeld entwendet

Wörth am Rhein (ots)

Am Donnerstagnachmittag übergab ein Mann einen aufgefundenen Geldbeutel an die Polizei Wörth. Der Eigentümer des Geldbeutels konnte durch die Polizei ermittelt werden. Dieser gab an, dass ihm der Geldbeutel zur Mittagszeit, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr im Bereich einer Schuhfiliale im Maximiliancenter in Wörth am Rhein gestohlen wurde. Es wurde Bargeld im hohen zweistelligen Bereich entwendet. Dem Geschädigten wurde der Geldbeutel im Nachgang wieder übergeben. Zeugen, welche im benannten Zeitraum im Bereich des Maximiliancenters verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. Um sich gegen Diebstähle beim Einkaufen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende Hinweise: - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Hinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

