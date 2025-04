POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss Stoppschild nicht beachtet

Dienstgebiet der Polizei Germersheim (ots) - Am Mittwoch, den 02.04.2025, wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Germersheim Verkehrskontrollen durchgeführt. Unter anderen konnten in der August-Keiler-Straße in Germersheim bei erlaubten 30 km/h 14 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. In der Hauptstraße in Knittelsheim fuhren acht Fahrzeugführer zu schnell. Fünf Personen hatten den erforderlichen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Rückfragen bitte an: ...

