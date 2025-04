POL-PDLD: Landau - Kollision mit E-Scooter

Landau (ots) - Am 02.04.2025 wurde gegen 15:45 Uhr eine 22-jähriger VW-Fahrer in Landau in der Reiterstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Verlangen konnte er keinen Führerschein vorzeigen. Dieser befand sich in amtlicher Verwahrung, da ihm zuvor durch die Bußgeldstelle ein Fahrverbot auferlegt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Führens eines ...

mehr