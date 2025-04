POL-PDLD: Kontrolle Durchführung Rettungsgasse

Wörth am Rhein (ots) - Durch die Polizei konnte am Montagabend im Bereich der Straße Im Bödel in Wörth am Rhein gegen 22:30 Uhr ein 14-jähriger Jugendlicher mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da an dem E-Scooter ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war und der Jugendliche keinen gültigen Versicherungsschutz nachweisen ...

mehr