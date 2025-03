Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuch festgestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Unbekannte versuchten über die Eingangstür in die Räumlichkeiten eines Büros in der Bürgeler Straße einzudringen. Dies muss sich in der Nacht zum vergangenen Dienstag zugetragen haben. An der Eingangstür konnten Hebelspuren festgestellt werden, in das Innere gelangten die Täter jedoch nicht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Besonders schwerem Diebstahl eingeleitet und Spuren am Tatort gesichert.

